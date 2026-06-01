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Atelier ludique Église Saint-Éloi Folkling

Atelier ludique Église Saint-Éloi Folkling samedi 13 juin 2026.

Lieu : Église Saint-Éloi

Adresse : 1 rue de l'Église

Ville : 57600 Folkling

Département : Moselle

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : 0 Gratuit

Folkling

Atelier ludique

Église Saint-Éloi 1 rue de l’Église Folkling Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Atelier pour les enfants accompagnées à partir de 6ans je dessine mon vitrailEnfants
0  .

Église Saint-Éloi 1 rue de l’Église Folkling 57600 Moselle Grand Est +33 6 21 92 27 44  veronique.nicolas912@orange.fr

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English :

Workshop for accompanied children aged 6 and over: I draw my stained glass

L’événement Atelier ludique Folkling a été mis à jour le 2026-06-02 par FORBACH TOURISME