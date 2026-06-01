Atelier ludique Église Saint-Éloi Folkling
Atelier ludique Église Saint-Éloi Folkling samedi 13 juin 2026.
Folkling
Atelier ludique
Église Saint-Éloi 1 rue de l’Église Folkling Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Atelier pour les enfants accompagnées à partir de 6ans je dessine mon vitrailEnfants
0 .
Église Saint-Éloi 1 rue de l’Église Folkling 57600 Moselle Grand Est +33 6 21 92 27 44 veronique.nicolas912@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshop for accompanied children aged 6 and over: I draw my stained glass
L’événement Atelier ludique Folkling a été mis à jour le 2026-06-02 par FORBACH TOURISME