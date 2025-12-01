Atelier ludique spécial Noël en anglais Salle Arc-en-ciel Reims

Atelier ludique spécial Noël en anglais

Salle Arc-en-ciel 2 Allée Charlotte Perriand Reims Marne

Début : 2025-12-22 15:30:00

fin : 2025-12-23 17:30:00

2025-12-22 2025-12-23

Tout public

Les enfants de 4 à 10 ans plongent dans des ateliers ludiques où l’on parle, chante, crée… et cuisine en anglais.

Au menu

– Fabrication de délicieux sablés de Noël — les petits chefs mesurent, “mix”, “stir” et décorent leurs biscuits tout en apprenant le vocabulaire des ingrédients et des actions.

– Création de décorations de Noël — guirlandes scintillantes, petits ornements, cartes festives… un moment créatif pour manipuler, découper, coller et découvrir des mots tout doux de la saison.

– Jeux fun et immersifs — chasses au trésor de Noël, mini-défis, activités en mouvement et coopération, pour utiliser l’anglais naturellement en s’amusant.

– Christmas Carols — les chants les plus joyeux de la période pour s’imprégner des sons de l’anglais.

Des ateliers gourmands, créatifs et plein de magie, pensés pour que chaque enfant vive un moment merveilleux tout en gagnant confiance en anglais ! .

Salle Arc-en-ciel 2 Allée Charlotte Perriand Reims 51100 Marne Grand Est

