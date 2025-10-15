Atelier ludique sur les tremblements de terre Bibliothèque – Chez les enfants Rennes

Atelier ludique sur les tremblements de terre Bibliothèque – Chez les enfants Rennes Mercredi 15 octobre, 14h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Notre planète est active et elle nous le rappelle régulièrement avec des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, par exemple.

passe-t-il sous nos pieds lorsque nous sentons le sol trembler ? Où se produisent ces mouvements et pourquoi ? Peut-on les prévoir ?Une animatrice de l’Espace des Sciences répond à ces questions et bien d’autres à l’aide de jeux de société.

Partenariat avec l’espace des Sciences – en lien avec la Chouette Conférence du mercredi 22 octobre avec Pascal Bernard et l’exposition temporaire « quand la terre tremble ».

Début : 2025-10-15T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-15T17:00:00.000+02:00

Bibliothèque – Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine