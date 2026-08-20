Atelier ludique « Un détail, une œuvre », Musée des Comtes de Provence et archives municipales, Brignoles

Informations pratiques

Atelier ludique « Un détail, une œuvre » Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Musée des Comtes de Provence et archives municipales Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Animé par Laure Geisen, professeur d’arts plastiques, le matin et par l’équipe du Musée l’après-midi, cet atelier destiné aux enfants de 6 à 15 ans, permettra d’explorer l’histoire des nouvelles œuvres acquises par le Musée des comtes de Provence en reconstituant, à la manière d’un puzzle didactique, à partir de photographies et de divers indices, leur origine et leurs vies successives.

Gratuit

Sans inscription

Place des comtes de Provence

Musée des Comtes de Provence et archives municipales Place des Comtes de Provence, 83170 Brignoles, France Brignoles 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0498059288 https://www.brignoles.fr/patrimoine-historique/palais-des-comtes-de-provence-392.html Palais des comtes de Provence, construit au XIIe siècle, avec des remaniements continus jusqu’au XXe siècle et tour à tour palais de justice, prison, lieu de réunion du Parlement de Provence entre 1416 et 1631, école au XVIe siècle, Préfecture de 1795 à 1798 et au XIXe siècle, Sous-préfecture de 1840 à 1920, dispensaire de la Croix-Rouge de 1927 à 1945… C’est dans ce château que mourut le 19 août 1297 Louis d’Anjou, canonisé en 1317, fils de Charles II et de Marie de Hongrie. Quelques jours avant que son fils ne décède, le 31 juillet 1297, Charles II signa une ordonnance dans laquelle il fixait les bases de ce qui allait devenir la Cour des comptes. Autoroute A8 sortie 35.

Animé par Laure Geisen, professeur d’arts plastiques, le matin et par l’équipe du Musée l’après-midi, cet atelier destiné aux enfants de 6 à 15 ans, permettra d’explorer l’histoire des nouvelles par …