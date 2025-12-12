Atelier Lumière de Noël Sedan

Atelier Lumière de Noël

Maison du Patrimoine Corne de Soissons, rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes

Crée ton architecture lumineuse à rapporter à la maison pour faire briller tes soirées d’hiver ! Le temps d’un atelier ludique, viens imaginer les volumes, les jeux d’ombre et de lumière et les couleurs pour réaliser un photophore architectural inspiré de la magie de Noël ! Laisse libre cours à ton imagination et illumine ta maison d’une création unique pour les fêtes de Noël !

Maison du Patrimoine Corne de Soissons, rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

English :

Create your own luminous architecture to take home and brighten up your winter evenings! Come and imagine the volumes, light and shadow effects and colors to create an architectural candle jar inspired by the magic of Christmas! Let your imagination run wild and illuminate your home with a unique Christmas creation!

