Atelier : Lune d’Or Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Atelier : Lune d’Or Samedi 20 septembre, 10h30 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Enfants de 3 à 5 ans (présence d’un adulte demandée).

Après une visite dans les collections de l’âge du Bronze en se laissant porter par le conte de Nora et la Lune d’or, les enfants sont invités à se remémorer les objets observés en manipulant un jeu de mémory.

Enfin, en salle d’atelier, ils décorent leur propre lune en carton doré qu’ils peuvent emporter et arborer fièrement autour du cou !

Le musée d'Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l'époque mérovingienne. Quelque 3 millions d'objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l'évolution des techniques de fabrication, de l'expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national.

