Atelier Lunettes du monde Place Jean Jaurès Hauts de Bienne
Atelier Lunettes du monde Place Jean Jaurès Hauts de Bienne mercredi 8 avril 2026.
Atelier Lunettes du monde
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-08 16:30:00
Date(s) :
2026-04-08
De France, de Chine ou du Canada, découvre des lunettes du monde entier et fabrique une paire pour toi. .
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr
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English :
L’événement Atelier Lunettes du monde Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)