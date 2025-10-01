Atelier L’univers de Joanna Concejo Médiathèque du MIX Mourenx
Découvrez le travail de Joanna illustratrice qui allie liberté et classicisme, au service d’un imaginaire fin et subtil. Composer votre propre illustration à partir de l’univers de l’artiste et la technique du papier calque. .
Médiathèque du MIX 2 Avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80
