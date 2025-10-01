Atelier L’univers de Joanna Concejo Médiathèque du MIX Mourenx

Atelier L’univers de Joanna Concejo Médiathèque du MIX Mourenx mercredi 1 octobre 2025.

Atelier L’univers de Joanna Concejo

Médiathèque du MIX 2 Avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Découvrez le travail de Joanna illustratrice qui allie liberté et classicisme, au service d’un imaginaire fin et subtil. Composer votre propre illustration à partir de l’univers de l’artiste et la technique du papier calque. .

Médiathèque du MIX 2 Avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80

English : Atelier L’univers de Joanna Concejo

German : Atelier L’univers de Joanna Concejo

Italiano :

Espanol : Atelier L’univers de Joanna Concejo

L’événement Atelier L’univers de Joanna Concejo Mourenx a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Coeur de Béarn