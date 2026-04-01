Atelier lunoscope au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague

Atelier lunoscope au Planétarium Ludiver

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 16:15:00

fin : 2026-04-21 17:15:00

Date(s) :

2026-04-21

Les petits astronomes de 3 à 6 ans sont amenés à venir observer et jouer avec la Lune !

Grâce à un lunoscope, les enfants pourront manipuler et découvrir comment la Lune change de forme dans le ciel, de la pleine lune au croissant.

Entre jeux, manipulations et découvertes, cet atelier permet aux tout-petits de comprendre les mystères du ciel de façon amusante et interactive.

Un moment créatif, ludique et pédagogique, parfait pour éveiller la curiosité et l’émerveillement des enfants.

Les enfants entre 3 et 6 ans devront être accompagnés d’un adulte pendant l’animation.

Deux créneaux au choix

– 14h45 15h45,

– 16h15 17h15.

Réservation indispensable nombre de places limité ! .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Atelier lunoscope au Planétarium Ludiver

L’événement Atelier lunoscope au Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cotentin La Hague