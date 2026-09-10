Atelier : lutherie Sauvage, Château de Creully, Creully sur Seulles
samedi 19 septembre 2026 · Château de Creully · Creully sur Seulles
Informations pratiques
Atelier : lutherie Sauvage Samedi 19 septembre, 17h00 Château de Creully Calvados
Participation libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
C’est la rentrée au CANA, les écuries du Château de Creully !
Pour fêter ça, la Compagnie des Airs Sauvages vous invite à une belle fête le 19 septembre.
Au programme :
17h-19h : Lutherie Sauvage avec Benoît Buisson – Temps de sensibilisation à la « récup » et au recyclage pour musiquer et inventer.
18h : Vernissage de l’exposition de photos de Pierre Jamet – Photos d’instruments de musiques, dont certains rares.
18h : Concert de la Fantrad
19h : Apéritif et présentation de la saison
19h30 : Concert de la Fanfare Demi Écrémée
20h30 : Concert de Goury – Trio de musique irlandaise
Château de Creully 30 Place Edmond Paillaud, 14480 Creully sur Seulles, France Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie 33684290716 https://musees-normandie.fr/musees-normandie/chateau-musee-creully À quelques kilomètres des plages du Débarquement et de la Tapisserie de Bayeux, le château médiéval de Creully est l’un des plus importants du Calvados après ceux de Caen et de Falaise. Son architecture atypique témoigne des multiples transformations qu’il a subies du XIIe au XIXe siècle.
Son allure de forteresse, avec les douves, les remparts et les mâchicoulis, contraste fortement avec la tourelle Renaissance de la façade. Les écuries ainsi que l’exceptionnelle salle romane rappellent la présence des grands barons qui se sont succédé à Creully durant plusieurs siècles.
C’est la rentrée au CANA, les écuries du Château de Creully !
© Lutherie Sauvage
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