Atelier Lutins Créatifs Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron

Atelier Lutins Créatifs Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron samedi 20 décembre 2025.

Atelier Lutins Créatifs

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

2025-12-20

Partagez ce dernier après-midi de l’année avec nous et créez des cartes de vœux, objets de décoration et cuisinez des gourmandises chocolatées !

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr

English : Lutins Créatifs workshop

Share this last afternoon of the year with us and create greeting cards, decorative objects and bake chocolate treats!

German : Atelier Kreative Kobolde

Verbringe den letzten Nachmittag des Jahres mit uns und gestalte Grußkarten, Dekorationsgegenstände und koche schokoladige Leckereien!

Italiano :

Condividete questo ultimo pomeriggio dell’anno con noi e create biglietti d’auguri, oggetti decorativi e preparate dolcetti al cioccolato!

Espanol : Taller Lutins Créatifs

Comparta con nosotros esta última tarde del año y cree tarjetas de felicitación, objetos decorativos y hornee delicias de chocolate

