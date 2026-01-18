Atelier Ma bourse en cuir Atelier des Lumilles Mauléon
Atelier Ma bourse en cuir Atelier des Lumilles Mauléon samedi 7 février 2026.
Atelier des Lumilles 55 Grand'Rue Mauléon Deux-Sèvres
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Viens créer en t'amusant, nous te proposons une découverte du travail du cuir en fabriquant une bourse en cuir. Sans machine ni couture, c'est un projet qui permet de se familiariser avec une matière pas toujours facile à travailler. Que ce soit pour servir de porte-monnaie ou pour cacher des trésors, cette bourse en cuir t'accompagnera dans toutes tes aventures.
Atelier des Lumilles 55 Grand'Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com
