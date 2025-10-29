Atelier “Ma chauve-souris façon vitrail” Janville-en-Beauce

Atelier "Ma chauve-souris façon vitrail" Janville-en-Beauce mercredi 29 octobre 2025.

Atelier “Ma chauve-souris façon vitrail”

16 Rue du Cheval Bardé Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

2025-10-29 10:30:00

2025-10-29 11:30:00

2025-10-29

Atelier créatif d’Halloween pour réaliser une chauve-souris façon vitrail, gratuit sur inscription dès 6 ans.

Un moment manuel et ludique pour préparer Halloween les enfants apprennent à composer une chauve-souris “vitrail” en jouant avec les formes et la transparence. L’équipe de la médiathèque accompagne chaque étape, favorise l’imagination et la motricité fine, et fournit tout le matériel. Ambiance bienveillante, idéale pour créer, s’entraider et repartir fier de sa décoration. Nombre de places limité inscription préalable conseillée par téléphone, mail ou via la page Facebook de la médiathèque. .

16 Rue du Cheval Bardé Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 16 35 bibliothequedejanville@gmail.com

