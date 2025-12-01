Atelier Ma couronne de Noël Gien

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Atelier Ma couronne de Noël fait par l’office de Tourisme
Le samedi 13 décembre venez fabriquer votre propre couronne de noël faite à base de boutons.
L’atelier se déroulera de 10h à 12h.
Accessible à partir de 8 ans et pour tout les enfants mineurs un accompagnateur doit être présent.
Réservation obligatoire
6 places maximum.   .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28  communication@gien-tourisme.fr

English :

My Christmas wreath workshop organized by the Tourist Office

