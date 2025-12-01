Atelier Ma couronne de Noël Gien
Atelier Ma couronne de Noël Gien samedi 13 décembre 2025.
Atelier Ma couronne de Noël
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Atelier Ma couronne de Noël fait par l’office de Tourisme
Le samedi 13 décembre venez fabriquer votre propre couronne de noël faite à base de boutons.
L’atelier se déroulera de 10h à 12h.
Accessible à partir de 8 ans et pour tout les enfants mineurs un accompagnateur doit être présent.
Réservation obligatoire
6 places maximum. .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28 communication@gien-tourisme.fr
English :
My Christmas wreath workshop organized by the Tourist Office
