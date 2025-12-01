Atelier Ma couronne de Noël Gien

Atelier Ma couronne de Noël

Place Jean Jaurès Gien

13 décembre 2025, 10:00-12:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Atelier Ma couronne de Noël fait par l’office de Tourisme

Le samedi 13 décembre venez fabriquer votre propre couronne de noël faite à base de boutons.

L’atelier se déroulera de 10h à 12h.

Accessible à partir de 8 ans et pour tout les enfants mineurs un accompagnateur doit être présent.

Réservation obligatoire

6 places maximum. .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28 communication@gien-tourisme.fr

My Christmas wreath workshop organized by the Tourist Office

