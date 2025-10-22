Atelier “Ma famille de fantômes” Janville-en-Beauce

16 Rue du Cheval Bardé Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22 11:30:00

2025-10-22

Atelier créatif d’Halloween pour façonner sa petite famille de fantômes, dès 3 ans, gratuit sur inscription.

Un rendez-vous 100 % bricolage pour les petits artistes on découpe, on colle, on assemble et chacun repart avec sa famille de fantômes à suspendre à la maison. L’atelier, animé par la médiathèque, développe motricité fine, imagination et goût du “faire soi-même” dans une ambiance cocooning et rassurante. Matériel fourni, nombre de places limité inscription préalable recommandée auprès de la médiathèque. .

16 Rue du Cheval Bardé Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 16 35 bibliothequedejanville@gmail.com

