Atelier « Ma fourchette change d’assiette » Châteauneuf-du-Faou

Atelier « Ma fourchette change d’assiette » Châteauneuf-du-Faou jeudi 9 octobre 2025.

Atelier « Ma fourchette change d’assiette »

19 rue Jean Dorval Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 13:30:00

fin : 2025-10-16 15:30:00

Date(s) :

2025-10-09 2025-10-16

Atelier « Ma Fourchette Change d’Assiette » Rencontre Santé

Envie de repenser votre alimentation de manière équilibrée et durable ?

Participez aux ateliers nutrition les 9 et 16 octobre au 19 rue Jean Dorval à Châteauneuf-du-Faou, pour découvrir des conseils simples et concrets autour d’une alimentation saine et respectueuse de la planète.

9 & 16 octobre

Sur inscription uniquement

Un moment d’échange convivial pour réfléchir ensemble à nos habitudes alimentaires et apprendre à mieux manger, pour soi et pour l’environnement ! .

19 rue Jean Dorval Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 81 34 69

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier « Ma fourchette change d’assiette » Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-09-18 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou