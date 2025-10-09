Atelier « Ma fourchette change d’assiette » Châteauneuf-du-Faou
19 rue Jean Dorval Châteauneuf-du-Faou Finistère
Atelier « Ma Fourchette Change d’Assiette » Rencontre Santé
Envie de repenser votre alimentation de manière équilibrée et durable ?
Participez aux ateliers nutrition les 9 et 16 octobre au 19 rue Jean Dorval à Châteauneuf-du-Faou, pour découvrir des conseils simples et concrets autour d’une alimentation saine et respectueuse de la planète.
9 & 16 octobre
Sur inscription uniquement
Un moment d’échange convivial pour réfléchir ensemble à nos habitudes alimentaires et apprendre à mieux manger, pour soi et pour l’environnement ! .
19 rue Jean Dorval Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 81 34 69
