Atelier Ma maison en pain d’épices en duo parent/enfant

10A Route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-07 2025-12-10 2025-12-14 2025-12-23

Plongez à deux dans la magie de Noël en créant votre propre maison en pain d’épices ! Vivez un moment gourmand et complice avec votre enfant.

Au programme

-Première étape Ensemble, préparez les biscuits qui formeront la structure de votre maison et suivez mes conseils pour que vos murs s’assemblent parfaitement.

-Deuxième étape Laissez parler votre imagination en décorant chaque mur, chaque toit, chaque détail avec du glaçage royal aux couleurs festives. Transformez vos biscuits en une véritable maison de Noël digne des contes de fées !

Vous repartirez avec tout le nécessaire pour assembler votre maison à la maison et l’admirer fièrement pendant les fêtes, de quoi embaumer votre intérieur d’un doux parfum d’épices de Noël. .

10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr

English : Atelier Ma maison en pain d’épices en duo parent/enfant

L’événement Atelier Ma maison en pain d’épices en duo parent/enfant Fronsac a été mis à jour le 2025-11-28 par OT du Fronsadais