Atelier « Ma Maison zéro déchet » Salle des fêtes Espace François Michelin Montberthault
Atelier « Ma Maison zéro déchet »
Salle des fêtes Espace François Michelin Rue d’Amont Montberthault Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2025-09-23 18:00:00
fin : 2025-09-23 20:00:00
2025-09-23
Comment bricoler dans votre maison en vous respectant vous, votre entourage et votre environnement ? Au cours de l’atelier, les participants réaliseront une tablette en bois, apprendront à utiliser la pince à placo et testeront des produits de protection du bois faits maison.
D’une durée de 2 heures, cet atelier est gratuit et ludique.
Inscription obligatoire.
Accessible aux enfants accompagnés à partir de 10 ans. .
Salle des fêtes Espace François Michelin Rue d’Amont Montberthault 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 63 62 01
