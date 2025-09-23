Atelier « Ma Maison zéro déchet » Salle des fêtes Espace François Michelin Montberthault

Salle des fêtes Espace François Michelin Rue d’Amont Montberthault Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-09-23 18:00:00

fin : 2025-09-23 20:00:00

2025-09-23

Comment bricoler dans votre maison en vous respectant vous, votre entourage et votre environnement ? Au cours de l’atelier, les participants réaliseront une tablette en bois, apprendront à utiliser la pince à placo et testeront des produits de protection du bois faits maison.

D’une durée de 2 heures, cet atelier est gratuit et ludique.

Inscription obligatoire.

Accessible aux enfants accompagnés à partir de 10 ans. .

