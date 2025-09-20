Atelier « Ma petite mer » Galerie de l’Histoire Martigues

Atelier « Ma petite mer » Galerie de l’Histoire Martigues samedi 20 septembre 2025.

Atelier « Ma petite mer » 20 et 21 septembre Galerie de l’Histoire Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription, à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Une courte visite introductive pour découvrir le territoire de Martigues et de l’étang de Berre à travers plusieurs cartes anciennes et récentes, suivie d’un atelier de personnalisation de la carte de l’étang, mêlant création et technique de cartographie.

Galerie de l’Histoire Rond-Point de l’Hôtel de ville 13500 Martigues, Bouches-du-Rhone Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 03 30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.aha@ville-martigues.fr »}]

Une courte visite introductive pour découvrir le territoire de Martigues et de l’étang de Berre à travers plusieurs cartes anciennes et récentes, suivie d’un atelier de personnalisation de la carte…

AHAA