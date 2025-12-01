Atelier Ma p’tite déco de Noël Blanzac Coteaux-du-Blanzacais
Atelier Ma p’tite déco de Noël Blanzac Coteaux-du-Blanzacais mercredi 17 décembre 2025.
Atelier Ma p’tite déco de Noël
Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente
Début : 2025-12-17 14:30:00
fin : 2025-12-17 16:30:00
2025-12-17
Viens créer ta décoration pour le sapin!
Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com
English : Atelier Ma p’tite déco de Noël
Come and create your decorations for the Christmas tree!
German : Atelier Ma p’tite déco de Noël
Gestalte deinen Baumschmuck!
Italiano : Atelier Ma p’tite déco de Noël
Venite a creare la vostra decorazione per l’albero di Natale!
Espanol : Atelier Ma p’tite déco de Noël
¡Ven y crea tu propio adorno para el árbol de Navidad!
