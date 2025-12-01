Atelier Ma p’tite déco de Noël Blanzac Coteaux-du-Blanzacais

Atelier Ma p’tite déco de Noël Blanzac Coteaux-du-Blanzacais mercredi 17 décembre 2025.

Atelier Ma p’tite déco de Noël

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:30:00

fin : 2025-12-17 16:30:00

Date(s) :

2025-12-17

Viens créer ta décoration pour le sapin!

.

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com

English : Atelier Ma p’tite déco de Noël

Come and create your decorations for the Christmas tree!

German : Atelier Ma p’tite déco de Noël

Gestalte deinen Baumschmuck!

Italiano : Atelier Ma p’tite déco de Noël

Venite a creare la vostra decorazione per l’albero di Natale!

Espanol : Atelier Ma p’tite déco de Noël

¡Ven y crea tu propio adorno para el árbol de Navidad!

L’événement Atelier Ma p’tite déco de Noël Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme du Sud Charente