AGENDA · Laz
Atelier Ma rentrée des couleurs Laz
mercredi 26 août 2026 · Laz
Informations pratiques
Laz
Atelier Ma rentrée des couleurs
Bibliothèque municipale Laz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
La médiathèque de Laz prépare la rentré !
Atelier de création de marque-pages et de pages de couverture.
Venez avec vos nouveaux cahiers ! .
Bibliothèque municipale Laz 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 93 83 51
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English :
L’événement Atelier Ma rentrée des couleurs Laz a été mis à jour le 2026-06-27 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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