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AGENDA · Laz

Atelier Ma rentrée des couleurs Laz

mercredi 26 août 2026 · Laz

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Bibliothèque municipale
Ville
29520 Laz
Département
Finistère
Tarif

Laz

Atelier Ma rentrée des couleurs

Bibliothèque municipale Laz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-08-26

La médiathèque de Laz prépare la rentré !
Atelier de création de marque-pages et de pages de couverture.
Venez avec vos nouveaux cahiers !   .

Bibliothèque municipale Laz 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 93 83 51 

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English :

L’événement Atelier Ma rentrée des couleurs Laz a été mis à jour le 2026-06-27 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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