Informations pratiques

Laz

Atelier Ma rentrée des couleurs

Bibliothèque municipale Laz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:30:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

La médiathèque de Laz prépare la rentré !

Atelier de création de marque-pages et de pages de couverture.

Venez avec vos nouveaux cahiers ! .

Bibliothèque municipale Laz 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 93 83 51

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English :

L’événement Atelier Ma rentrée des couleurs Laz a été mis à jour le 2026-06-27 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou