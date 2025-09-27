Atelier macarons Clères

Atelier macarons Clères samedi 27 septembre 2025.

Atelier macarons

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Dans cet atelier, vous découvrirez les secrets de fabrication des macarons.

Au programme, vous aurez l’opportunité de :

Maîtriser la préparation de l’appareil à macaron, en apprenant les gestes précis et astuces pour obtenir des coques lisses et aérées.

Découvrir les secrets de réalisation des garnitures qui doivent être non seulement savoureuses mais aussi avoir une tenue parfaite.

apprendre à remplir et à tenir une poche à douille.

Que vous soyez novice en pâtisserie ou pâtissier(e) confirmé(e), cet atelier vous conviendra.

Dans une ambiance conviviale et de partage, vous passerez forcément un bon moment !

Une pause dégustation vous sera proposée en cours d’atelier et vous repartirez bien entendu avec vos réalisations :) !

Durée 3h / 4 à 8 participants .

68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com

