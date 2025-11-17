Atelier Macarons Père Noël (Adulte) Sweet Delices Agen Boé

Atelier Macarons Père Noël (Adulte)

Sweet Delices Agen 2 Rue de la Poste Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Venez réaliser des coques de macarons parfaites en duo ainsi que 2 garnitures selon l’inspiration du chef.

Fini la corvée des macarons ratés ! Ce cours est fait pour vous ! Plus de coques granuleuses, de macarons éclatés et des défauts de collerette.

Notre Chef vous donne tous ses trucs et astuces pour maîtriser et réussir à coup sûr ces petites gourmandises. Venez réaliser des coques de macarons parfaites en duo ainsi que 2 garnitures selon l’inspiration du chef. .

Sweet Delices Agen 2 Rue de la Poste Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 78 80 97 56

English : Atelier Macarons Père Noël (Adulte)

Come and create perfect macaroon shells as a duo, along with 2 fillings according to the chef’s inspiration.

German : Atelier Macarons Père Noël (Adulte)

Kommen Sie und stellen Sie perfekte Macaronschalen im Duett her sowie 2 Füllungen nach der Inspiration des Küchenchefs.

Italiano :

Venite a creare gusci di amaretto perfetti in un duo, oltre a 2 ripieni secondo l’ispirazione dello chef.

Espanol : Atelier Macarons Père Noël (Adulte)

Venga a preparar a dúo unas perfectas conchas de macarrones, así como 2 rellenos según la inspiración del chef.

L’événement Atelier Macarons Père Noël (Adulte) Boé a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Destination Agen