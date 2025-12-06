Atelier macarons salés

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Dans cet atelier, vous découvrirez les secrets de fabrication des macarons.

C’est souvent à la fin de l’atelier macarons que les questions surviennent: comment fait-on si l’on souhaite réaliser des macarons salés et non sucrés ?

Face aux nombreuses demandes, cet atelier a été créé pour répondre à vos questions et vous proposer de nouvelles saveurs avec une gourmandise qui fait toujours autant d’effet.

Avec la version salée, le macaron ajoute en plus une touche d’originalité…

Cet atelier vous permettra de réaliser:

– des macarons foie gras/confiture de figues

– des macarons chèvre/miel

– des macarons truite fumée fromage frais

Après une pause dégustation, vous repartirez avec vos macarons qui ne devraient pas rester longtemps dans votre réfrigérateur

Durée 3h 4 à 8 participants .

68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com

English : Atelier macarons salés

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier macarons salés Clères a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin