Atelier Macarons sucrés Clères lundi 23 février 2026.
Atelier Macarons sucrés
68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Début : 2026-02-23 14:00:00
fin : 2026-02-23 17:00:00
2026-02-23
Dans cet atelier, vous découvrirez les secrets de fabrication des macarons.
Au programme, vous aurez l’opportunité de
-Maîtriser la préparation de l’appareil à macaron, en apprenant les gestes précis et astuces pour obtenir des coques lisses et aérées.
-Découvrir les secrets de réalisation des garnitures qui doivent être non seulement savoureuses mais aussi avoir une tenue parfaite.
-Apprendre à remplir et à tenir une poche à douille.
Que vous soyez novice en pâtisserie ou pâtissier(e) confirmé(e), cet atelier vous conviendra. Dans une ambiance conviviale et de partage, vous passerez forcément un bon moment !
Une pause dégustation vous sera proposée en cours d’atelier et vous repartirez bien entendu avec vos réalisations ) !
Durée 3h 4 à 8 participants .
68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
English : Atelier Macarons sucrés
