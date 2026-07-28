Atelier Macarons sucrés Maison des Artisans Clères
samedi 24 octobre 2026 · Maison des Artisans · Clères
Informations pratiques
Clères
Atelier Macarons sucrés
Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 09:30:00
fin : 2026-10-24 12:30:00
Date(s) :
2026-10-24
La Forêt des Macarons vous invite à son célèbre atelier Macarons !
Dans cet atelier, vous découvrirez les secrets de fabrication des macarons. Au programme, vous aurez l’opportunité de :
– Maîtriser la préparation de l’appareil à macaron, en apprenant les gestes précis et astuces pour obtenir des coques lisses et aérées.
– Découvrir les secrets de réalisation des garnitures qui doivent être non seulement savoureuses mais aussi avoir une tenue parfaite.
– Apprendre à remplir et à tenir une poche à douille.
Que vous soyez novice en pâtisserie ou pâtissier(e) confirmé(e), cet atelier vous conviendra. Dans une ambiance conviviale et de partage, vous passerez forcément un bon moment !
Une pause dégustation vous sera proposée en cours d’atelier et vous repartirez bien entendu avec vos réalisations :) !
Durée : 3h
Atelier pour 4 à 8 participants .
Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
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English : Atelier Macarons sucrés
L’événement Atelier Macarons sucrés Clères a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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