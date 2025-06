ATELIER MACÉRATION SOLAIRE – Association Vivre à Vialas Vialas 26 juin 2025 07:00

Lozère

ATELIER MACÉRATION SOLAIRE Association Vivre à Vialas 113 Calade du Planet Vialas Lozère

Début : 2025-06-26

fin : 2025-06-26

2025-06-26

Sortie et atelier avec Aurore Lacombe.

Découverte des usages des huiles de macération de plantes.

Sur inscription. Rendez-vous à 18h au local de l’association Vivre à Vialas.

Association Vivre à Vialas 113 Calade du Planet

Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com

English :

Outing and workshop with Aurore Lacombe.

Discover the uses of oils from plant maceration.

Registration required. Meet at 6pm at the Vivre à Vialas association premises.

German :

Ausflug und Workshop mit Aurore Lacombe.

Entdeckung der Verwendung von Ölen aus Pflanzenmazerationen.

Nach vorheriger Anmeldung. Treffpunkt um 18 Uhr im Lokal des Vereins Vivre à Vialas.

Italiano :

Uscita e laboratorio con Aurore Lacombe.

Scoprite gli usi degli oli macerati dalle piante.

Iscrizione obbligatoria. Ritrovo alle 18.00 presso la sede dell’associazione Vivre à Vialas.

Espanol :

Salida y taller con Aurore Lacombe.

Descubra los usos de los aceites macerados de plantas.

Inscripción obligatoria. Cita a las 18:00 en el local de la asociación Vivre à Vialas.

