Atelier machine à coudre

8 Route de Moulismes Persac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-22 2026-04-29

Optimisez l’utilisation de votre machine à coudre faites les réparations et les réglages de base. Apprenez les points fantaisie et découvrez comment on change une fermeture en un éclair ! L’association vous prête une machine si vous n’en possédez pas encore… .

8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com

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English : Atelier machine à coudre

L’événement Atelier machine à coudre Persac a été mis à jour le 2026-03-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne