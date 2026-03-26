Atelier machine à coudre Persac
Atelier machine à coudre Persac mercredi 8 avril 2026.
Atelier machine à coudre
8 Route de Moulismes Persac Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-22 2026-04-29
Optimisez l’utilisation de votre machine à coudre faites les réparations et les réglages de base. Apprenez les points fantaisie et découvrez comment on change une fermeture en un éclair ! L’association vous prête une machine si vous n’en possédez pas encore… .
8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com
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English : Atelier machine à coudre
L’événement Atelier machine à coudre Persac a été mis à jour le 2026-03-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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