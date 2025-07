Atelier Macramé avec Fred Manufactory Le Havre

Atelier Macramé avec Fred Manufactory Le Havre mercredi 23 juillet 2025.

Atelier Macramé avec Fred

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 14:00:00

fin : 2025-07-23 17:00:00

Date(s) :

2025-07-23 2025-08-06 2025-08-27

Rejoignez Fred pour un atelier créatif où vous apprendrez l’art du macramé, une technique ancestrale qui permet de créer de magnifiques décorations pour votre intérieur. Que vous soyez novice ou déjà initié, Fred vous guidera pas à pas dans la réalisation de vos propres créations !

Pour adultes

Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de places limité

Rejoignez Fred pour un atelier créatif où vous apprendrez l’art du macramé, une technique ancestrale qui permet de créer de magnifiques décorations pour votre intérieur. Que vous soyez novice ou déjà initié, Fred vous guidera pas à pas dans la réalisation de vos propres créations !

Pour adultes

Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de places limité .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

English : Atelier Macramé avec Fred

Join Fred for a creative workshop where you’ll learn the art of macramé, an ancestral technique that allows you to create magnificent decorations for your home. Whether you’re a novice or an expert, Fred will guide you step-by-step through your own creations!

For adults

Length: 2 hours

Reservations essential, number of places limited

German :

Begleiten Sie Fred zu einem kreativen Workshop, bei dem Sie die Kunst des Makramee erlernen, eine uralte Technik, mit der Sie wunderschöne Dekorationen für Ihr Zuhause herstellen können. Egal, ob Sie Anfänger oder bereits Fortgeschrittener sind, Fred wird Sie Schritt für Schritt bei der Herstellung Ihrer eigenen Kreationen anleiten!

Für Erwachsene

Dauer: 2 Std

Reservierung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen

Italiano :

Unitevi a Fred per un laboratorio creativo in cui imparerete l’arte del macramè, una tecnica antica per creare bellissime decorazioni per la vostra casa. Che siate principianti o esperti, Fred vi guiderà passo dopo passo nella realizzazione delle vostre creazioni!

Per adulti

Durata: 2 ore

Prenotazione obbligatoria, numero di posti limitato

Espanol :

Únase a Fred en un taller creativo en el que aprenderá el arte del macramé, una técnica milenaria para crear hermosas decoraciones para su hogar. Tanto si eres principiante como experto, Fred te guiará paso a paso mientras realizas tus propias creaciones

Para adultos

Duración: 2 horas

Imprescindible reservar, número de plazas limitado

L’événement Atelier Macramé avec Fred Le Havre a été mis à jour le 2025-06-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie