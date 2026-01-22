Atelier Macramé avec Fred Manufactory Le Havre

Atelier Macramé avec Fred

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

2026-02-14

Rejoignez Fred pour un atelier créatif où vous apprendrez l’art du macramé, une technique ancestrale qui permet de créer de magnifiques décorations pour votre intérieur. Que vous soyez novice ou déjà initié, Fred vous guidera pas à pas dans la réalisation de vos propres créations !

Pour adultes

Durée 3h

Réservation obligatoire, nombre de places limité .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

English : Atelier Macramé avec Fred

