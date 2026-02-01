Atelier Macramé Dites-le avec le coeur ! Chez Les Créas de Fanfan Aulnay
Atelier Macramé Dites-le avec le coeur !
Chez Les Créas de Fanfan 2 place Aristide Briand Aulnay Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-07
Venez fabriquer votre suspension coeur pour la Saint Valentin ! (13 ans et +) ~ Reste 3 places
Sur réservation préalable.
Animé par Andréa ~ Au petit Brin de Maille Créations éthiques en coton.
Chez Les Créas de Fanfan 2 place Aristide Briand Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 89 60 30 francoise@fanfancrea.fr
