Atelier Macramé et Goûter Pas Cramé Avec & Sans Périgueux
Atelier Macramé et Goûter Pas Cramé Avec & Sans Périgueux vendredi 20 février 2026.
Atelier Macramé et Goûter Pas Cramé
Avec & Sans 10 Rue Saint-Silain Périgueux Dordogne
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Happy Parenting s’associe à @avecetsans & @enjoy.crea pour vous proposer un atelier macramé enfant ou parent-enfant, pensé pour les familles et dans des espaces qui savent les accueillir
Au programme
• 1h d’atelier macramé
• Matériel inclus
• Un goûter convivial
• Tu repars avec ta création porte-clés ou feuille décorative.
Où ? Périgueux
Quand ?
13 février ou 20 février
⏰ 15h30 16h30
Ces ateliers, ce sont aussi des commerçants locaux qui s’engagent, ouvrent leurs portes aux familles et proposent des expériences différentes, accessibles et pleines de sens .
Avec & Sans 10 Rue Saint-Silain Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 87 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Macramé et Goûter Pas Cramé
L’événement Atelier Macramé et Goûter Pas Cramé Périgueux a été mis à jour le 2026-02-14 par OT Communal de Périgueux