Atelier Macramé et Goûter Pas Cramé Avec & Sans Périgueux

Avec & Sans 10 Rue Saint-Silain Périgueux Dordogne

Happy Parenting s’associe à @avecetsans & @enjoy.crea pour vous proposer un atelier macramé enfant ou parent-enfant, pensé pour les familles et dans des espaces qui savent les accueillir

Au programme

• 1h d’atelier macramé

• Matériel inclus

• Un goûter convivial

• Tu repars avec ta création porte-clés ou feuille décorative.

Où ? Périgueux

Quand ?

13 février ou 20 février

⏰ 15h30 16h30

Ces ateliers, ce sont aussi des commerçants locaux qui s’engagent, ouvrent leurs portes aux familles et proposent des expériences différentes, accessibles et pleines de sens .

