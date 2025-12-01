Atelier macramé Bibliothèque Landéhen
Atelier macramé Bibliothèque Landéhen samedi 13 décembre 2025.
Atelier macramé
Bibliothèque 7 Place du Bourg Landéhen Côtes-d’Armor
Partager en duo avec 1 enfant ou en solo !
Enfant à partir de 6 ans. .
