Atelier Macramé Le Potager des Cultures Rennes 5 août 2025

Atelier Macramé Le Potager des Cultures Rennes Mardi 5 août, 15h00

Sur inscription

Venez découvrir les bases du macramé et repartez avec un porte pot pour vos plantes d’intérieur !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-05T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-05T16:30:00.000+02:00

Le Potager des Cultures Le Potager des Cultures – Les Cols Verts, Rue de Hongrie, Rennes, France Rennes 35200