Atelier macramé

Le Trésor 6 rue Croix paillère Melle Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Vous avez envie de vous (re)mettre au macramé?

Je vous propose des ateliers réguliers.

Ce dimanche 25 janvier, venez créer une suspension pour vos pots de fleurs.

Sur réservation

Matériel fourni 6 personnes maximum .

Le Trésor 6 rue Croix paillère Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 06 63 98 rachel.gaiguant@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier macramé

L’événement Atelier macramé Melle a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Pays Mellois