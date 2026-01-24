Atelier macramé Melle
Atelier macramé Melle mardi 17 février 2026.
Atelier macramé
Le Trésor 6 rue Croix paillère Melle Deux-Sèvres
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Atelier macramé venez créer un nid
Sur réservation
Matériel fourni
A partir de 12 ans 6 personnes maxi .
Le Trésor 6 rue Croix paillère Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 06 63 98 rachel.gaiguant@wanadoo.fr
English : Atelier macramé
