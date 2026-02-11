Atelier macramé Melle

Atelier macramé

Le Trésor 6 rue Croix paillère Melle Deux-Sèvres

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Atelier macramé venez créer des boucles d’oreilles en micro macramé.

Sur réservation

Matériel fourni

À partir de 12 ans 6 personnes maxi .

Le Trésor 6 rue Croix paillère Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 06 63 98 rachel.gaiguant@wanadoo.fr

