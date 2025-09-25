Atelier macramé Neuillay-les-Bois

Atelier macramé Neuillay-les-Bois jeudi 25 septembre 2025.

Atelier macramé

7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois Indre

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-25 18:30:00

fin : 2025-09-25 20:30:00

Date(s) :

2025-09-25

C’est la rentrée au Novel’lieu ! Pour bien commencer cette nouvelle saison participez à un atelier macramé.

Pour bien commencer cette nouvelle saison, nous vous proposons un atelier créatif Macraméanimé par AUDREY, de « les macramés d’Audrey.

Prenez un moment pour vous, laissez parler votre créativité et repartez avec vos propres créations en macramé !

Au programme fabrication d’un porte clé en macramé

Cet atelier est accessible à toutes et tous, que vous soyez débutant·e ou simplement curieux·se. Ambiance conviviale garantie !

Places limitées à 10 participant·e·s ! Inscription obligatoire avant le 24 septembre 2025 13 .

7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 41 65 74 novellieu@gmail.com

English :

It’s back to school at Le Novel?lieu! Get the new season off to a great start with a macramé workshop.

German :

Das neue Schuljahr beginnt im Novel?lieu! Um einen guten Start in die neue Saison zu haben, nehmen Sie an einem Makramee-Workshop teil.

Italiano :

È tempo di ritorno a scuola da Novel?lieu! Iniziate la nuova stagione alla grande con un laboratorio di macramè.

Espanol :

¡Es la vuelta al cole en Novel?lieu! Empieza bien la nueva temporada con un taller de macramé.

L’événement Atelier macramé Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2025-09-04 par Destination Brenne