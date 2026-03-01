Atelier macramé Saint-Julien-Molhesabate

Atelier macramé Saint-Julien-Molhesabate samedi 21 mars 2026.

Atelier macramé

Salle polyvalente (sous la mairie) Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

Atelier macramé à partir de 14h
6€.
Réservation Thérèse Barge 06 46 49 05 81
  .

Salle polyvalente (sous la mairie) Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 49 05 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Macramé workshop from 2pm
6?.
Booking: Thérèse Barge 06 46 49 05 81

L’événement Atelier macramé Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2026-03-06 par Haut Pays du Velay Tourisme

Prochains événements à Saint-Julien-Molhesabate