Atelier macramé SARLABOUS Sarlabous
Atelier macramé SARLABOUS Sarlabous mercredi 25 février 2026.
Atelier macramé
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Atelier macramé au Moulin des Baronnies. Information et inscription auprès d’Emilie 06 79 14 25 04
.
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 79 14 25 04
English :
Macramé workshop at Moulin des Baronnies. Information and registration with Emilie 06 79 14 25 04
