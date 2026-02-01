Atelier macramé SARLABOUS Sarlabous

Atelier macramé

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

2026-02-25 14:00:00

2026-02-25 16:00:00

2026-02-25

Atelier macramé au Moulin des Baronnies. Information et inscription auprès d’Emilie 06 79 14 25 04

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 79 14 25 04

Macramé workshop at Moulin des Baronnies. Information and registration with Emilie 06 79 14 25 04

