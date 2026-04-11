Melle

Atelier macramé suspension pour pot

Le Trésor 6 rue Croix paillère Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Venez créer une suspension pour vos pots en macramé.

Matériel fourni 6 personnes max .

Le Trésor 6 rue Croix paillère Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 06 63 98 rachel.gaiguant@wanadoo.fr

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English : Atelier macramé suspension pour pot

L’événement Atelier macramé suspension pour pot Melle a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Mellois