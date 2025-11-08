Atelier macramé Suspensions en tee-shirt Pontarlier

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Médiathèque de Pontarlier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-11-08 11:15:00
fin : 2025-11-08 12:00:00

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Réalisez votre propre suspension en macramé avec un tee-shirt ! À partir de 10 ans. Gratuit, sur inscription.   .

Médiathèque de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37  mediatheque@ville-pontarlier.com

