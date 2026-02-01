Atelier macramé Assolid’R Vermenton
Atelier macramé Assolid’R Vermenton samedi 14 février 2026.
Atelier macramé
Assolid’R 5 Rue Guilbert Latour Vermenton Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14 16:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Venez apprendre le macramé avec Laurence. .
Assolid’R 5 Rue Guilbert Latour Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 76 26 44
English : Atelier macramé
L’événement Atelier macramé Vermenton a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois