Atelier Made in Graffiti Mers-les-Bains

Atelier Made in Graffiti

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-30 15:00:00
fin : 2025-12-30 17:00:00

2025-12-30

Animation autour de l’exposition de Johann Grenier avec un goûter
Sur inscription.
4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 

English :

Activities around Johann Grenier?s exhibition with a snack
Registration required.

