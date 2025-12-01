Atelier Made in Graffiti Mers-les-Bains
Atelier Made in Graffiti Mers-les-Bains mardi 30 décembre 2025.
Atelier Made in Graffiti
4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
2025-12-30 15:00:00
2025-12-30 17:00:00
2025-12-30
Animation autour de l’exposition de Johann Grenier avec un goûter
Sur inscription.
4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46
English:
Activities around Johann Grenier?s exhibition with a snack
Registration required.
