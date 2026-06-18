Gouville-sur-Mer

Atelier Maestro création musicale ludique sans écran

6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Atelier Maestro création musicale ludique sans écran à la bibliothèque.

Enfants de 6 8 ans accompagnés. Inscription obligatoire. .

6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 9 53 94 98 90

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English : Atelier Maestro création musicale ludique sans écran

L’événement Atelier Maestro création musicale ludique sans écran Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par Coutances Tourisme