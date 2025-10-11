Atelier magie avec Crazy Druids Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Atelier magie avec Crazy Druids Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 10:00 – 11:00

Gratuit : non 3€ Inscription et paiement en ligne sur :https://www.billetweb.fr/ateliers-magie-a-la-locomotive-de-nantesOu inscription à l’accueil de la Locomotive et paiement en espèces sur place (merci de prévoir l’appoint) Jeune Public, En famille, Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 16

L’association les Crazy Druids vous propose différents ateliers afin d’apprendre des tours de magie en utilisant des objets du quotidien.Participez à un atelier d’une heure, dès 8 ans, et repartez avec votre kit de magicien pour continuer à vous entrainer à la maison.

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr https://www.billetweb.fr/ateliers-magie-a-la-locomotive-de-nantes