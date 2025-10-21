Atelier magie avec Igor le magicien Le Palais-sur-Vienne
Atelier magie avec Igor le magicien
Palais -sur-vienne Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Pour passer des vacances magiques, la Ville du Palais sur Vienne propose des activités gratuites autour de la magie et du frisson d’Halloween ! Un programme pour toute la famille à découvrir.
Chaque participant plongera dans l’univers fascinant de la magie. Découverte de tours surprenants accessibles à tous, dès 7 ans jusqu’aux adultes !
Réservation par mail ou par téléphone. .
Palais -sur-vienne Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 34 26 animations@Iepalaissurvienne.fr
