Atelier magie avec Igor le magicien Le Palais-sur-Vienne

Atelier magie avec Igor le magicien Le Palais-sur-Vienne mardi 21 octobre 2025.

Atelier magie avec Igor le magicien

Palais -sur-vienne Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Pour passer des vacances magiques, la Ville du Palais sur Vienne propose des activités gratuites autour de la magie et du frisson d’Halloween ! Un programme pour toute la famille à découvrir.

Chaque participant plongera dans l’univers fascinant de la magie. Découverte de tours surprenants accessibles à tous, dès 7 ans jusqu’aux adultes !

Réservation par mail ou par téléphone. .

Palais -sur-vienne Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 34 26 animations@Iepalaissurvienne.fr

English : Atelier magie avec Igor le magicien

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier magie avec Igor le magicien Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Limoges Métropole