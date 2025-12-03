Atelier magie des plantes Proisy
Atelier magie des plantes Proisy mercredi 3 décembre 2025.
Atelier magie des plantes
Ancienne gare Proisy Aisne
Tarif : 75 – 75 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Une plante surprise est étudiée dans son ensemble de la botanique à la magie en passant par la teinture mère, un baume, la cuisine et bien d’autres éléments.
Le matin atelier sur une plante sauvage
Le midi auberge espagnol
L’après-midi atelier créatif autour de la nature
Ancienne gare Proisy 02120 Aisne Hauts-de-France +33 6 87 97 78 83
English :
A surprise plant is studied in its entirety, from botany to magic, mother tincture, balm, cooking and much more.
Morning: workshop on a wild plant
Lunch: Spanish inn
Afternoon: creative nature workshop
German :
Eine Überraschungspflanze wird in ihrer Gesamtheit untersucht, von der Botanik über die Zauberei bis hin zu einer Urtinktur, einem Balsam, der Küche und vielen anderen Elementen.
Am Morgen: Workshop zu einer Wildpflanze
Mittags: spanisches Gasthaus
Nachmittags: Kreativ-Workshop rund um die Natur
Italiano :
Una pianta a sorpresa viene studiata nella sua interezza, dalla botanica alla magia, passando per la tintura madre, un balsamo, la cucina e molto altro.
Mattina: laboratorio su una pianta selvatica
Pranzo: locanda spagnola
Pomeriggio: laboratorio creativo nella natura
Espanol :
Se estudia una planta sorpresa en su totalidad, desde la botánica hasta la magia, pasando por la tintura madre, un bálsamo, la cocina y mucho más.
Mañana: taller sobre una planta silvestre
Almuerzo: posada española
Tarde: taller creativo en la naturaleza
