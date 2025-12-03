Atelier magie des plantes

Ancienne gare Proisy Aisne

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Une plante surprise est étudiée dans son ensemble de la botanique à la magie en passant par la teinture mère, un baume, la cuisine et bien d’autres éléments.

Le matin atelier sur une plante sauvage

Le midi auberge espagnol

L’après-midi atelier créatif autour de la nature

Ancienne gare Proisy 02120 Aisne Hauts-de-France +33 6 87 97 78 83

English :

A surprise plant is studied in its entirety, from botany to magic, mother tincture, balm, cooking and much more.

Morning: workshop on a wild plant

Lunch: Spanish inn

Afternoon: creative nature workshop

German :

Eine Überraschungspflanze wird in ihrer Gesamtheit untersucht, von der Botanik über die Zauberei bis hin zu einer Urtinktur, einem Balsam, der Küche und vielen anderen Elementen.

Am Morgen: Workshop zu einer Wildpflanze

Mittags: spanisches Gasthaus

Nachmittags: Kreativ-Workshop rund um die Natur

Italiano :

Una pianta a sorpresa viene studiata nella sua interezza, dalla botanica alla magia, passando per la tintura madre, un balsamo, la cucina e molto altro.

Mattina: laboratorio su una pianta selvatica

Pranzo: locanda spagnola

Pomeriggio: laboratorio creativo nella natura

Espanol :

Se estudia una planta sorpresa en su totalidad, desde la botánica hasta la magia, pasando por la tintura madre, un bálsamo, la cocina y mucho más.

Mañana: taller sobre una planta silvestre

Almuerzo: posada española

Tarde: taller creativo en la naturaleza

L’événement Atelier magie des plantes Proisy a été mis à jour le 2021-05-26 par OT du Pays de Thiérache