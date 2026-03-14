Atelier magie et sorcellerie Animaux imaginaires Grottes d’Azé Azé

Atelier magie et sorcellerie Animaux imaginaires Grottes d’Azé Azé jeudi 9 avril 2026.

Atelier magie et sorcellerie Animaux imaginaires

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 16:00:00
fin : 2026-04-09 17:00:00

Date(s) :
2026-04-09

Metamorphosus animalus ! Plumes, paillettes, écailles… Laissez parler votre imagination et transformez un animal ordinaire en une créature extraordinaire.   .

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23  grottes.aze@saoneetloire71.fr

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English : Atelier magie et sorcellerie Animaux imaginaires

L’événement Atelier magie et sorcellerie Animaux imaginaires Azé a été mis à jour le 2026-03-14 par Grottes d’Azé

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