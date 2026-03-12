Atelier magie et sorcellerie baguette magique Grottes d’Azé Azé
Atelier magie et sorcellerie baguette magique Grottes d’Azé Azé vendredi 10 avril 2026.
Atelier magie et sorcellerie baguette magique
Grottes d’Azé 135 route de Donzy Azé Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:30:00
fin : 2026-04-10 15:30:00
Date(s) :
2026-04-10
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Grottes d’Azé 135 route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr
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English :
L’événement Atelier magie et sorcellerie baguette magique Azé a été mis à jour le 2026-03-12 par Grottes d’Azé